ВСУ массово сгружали тела погибших бойцов в реку Жеребец

Марочко: ВСУ избавились от тел погибших солдат, сбросив их в реку

Фото: РИА «Новости»

В реке Жеребец обнаружили тела украинских военных. Вместо того чтобы похоронить погибших бойцов, Вооруженные силы Украины сбрасывали их в воду, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте».

Человеческие тела в форме ВСУ и без нее много раз находили во время аэроразведки на участке от Стельмаховки до Тернов. Марочко заявил, что догадки военных о том, что на Сватово-Кременском участке боевых действий ВСУ сбрасывали тела погибших, подтвердил житель населенного пункта в устье реки Жеребец.

«По его словам, он видел, как с военного грузовика в вечернее время суток выбросили в реку 10 трупов в форме ВСУ», — сказал офицер.

На Купянском направлении украинские войска устраивали братские могилы, чтобы скрыть масштабы боевых потерь. Марочко заявлял, что в качестве могил использовали воронки от артиллерийских снарядов.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте