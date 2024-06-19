В реке Жеребец обнаружили тела украинских военных. Вместо того чтобы похоронить погибших бойцов, Вооруженные силы Украины сбрасывали их в воду, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте» .

Человеческие тела в форме ВСУ и без нее много раз находили во время аэроразведки на участке от Стельмаховки до Тернов. Марочко заявил, что догадки военных о том, что на Сватово-Кременском участке боевых действий ВСУ сбрасывали тела погибших, подтвердил житель населенного пункта в устье реки Жеребец.

«По его словам, он видел, как с военного грузовика в вечернее время суток выбросили в реку 10 трупов в форме ВСУ», — сказал офицер.

На Купянском направлении украинские войска устраивали братские могилы, чтобы скрыть масштабы боевых потерь. Марочко заявлял, что в качестве могил использовали воронки от артиллерийских снарядов.