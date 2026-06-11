ВСУ атаковали четыре моста в Херсонской области

ВСУ за ночь атаковали четыре моста в Херсонской области, в том числе два через Северо-Крымский канал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

Состояние мостов пока неизвестно. Специалисты их обследуют, предполагая, что могут быть повреждения. О возобновлении движения объявят дополнительно.

«Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона», — заявил Сальдо.

По его словам, дежурные средства ПВО за ночь сбили над регионом 45 вражеских беспилотников.

Накануне он сообщил, что движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыли. Из-за ночной атаки беспилотников восемь округов полностью остались без света.