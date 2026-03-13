Встречу с участниками СВО провели в школе в Пушкино

В музее школы № 4 Пушкинского округа прошла встреча учеников с выпускниками, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Бойцы Сергей Ермаков и Евгений Новоселов провели для ребят урок мужества и безопасности.

Гости поделились с детьми историями о подвигах российских военных и фронтовых буднях. Они объяснили, насколько важна волонтерская помощь для солдат на передовой.

«Мы хотим, чтобы ребята знали правду и понимали, зачем мы там, — рассказал Сергей Ермаков. — Им нужно слышать это от тех, кто видел все своими глазами».

Особенным моментом встречи стало участие Алены Нарыжной, вдовы участника СВО. Она пишет проникновенные стихи о войне и любви к Родине. Алена подарила сборники своих произведений бойцу Сергею Ермакову и директору школы Татьяне Морозовой.

Школьники и гости говорили о дружбе, выборе пути, важности учебы и поддержке ближнего. В музее царила душевная атмосфера.

«Такие встречи помогают нам понять историю, которая творится прямо сейчас, — отметила директор школы Татьяна Морозова. — Советы людей, прошедших серьезные испытания, дорогого стоят».