Встречу с участниками СВО и их семьями провели в Химках

Девятнадцатого марта в многофункциональном центре Химок прошла встреча с участниками специальной военной операции и их семьями. Им подробно рассказали о действующих муниципальных, региональных и федеральных мерах поддержки, а также о порядке их получения. Вместе с сотрудниками МФЦ с семьями бойцов пообщалась депутат «Единой России» Юлия Ишкова, ответив на актуальные вопросы и разобрав индивидуальные ситуации.

«Сегодня крайне важно, чтобы каждая семья участника специальной военной операции знала о всех доступных мерах поддержки и могла своевременно ими воспользоваться. Мы видим, что у людей остаются вопросы, связанные с оформлением документов и получением льгот, поэтому такие встречи позволяют дать разъяснения в живом диалоге. Наша задача — обеспечить адресный подход и сопровождение на каждом этапе. Поддержка участников СВО и их близких остается безусловным приоритетом», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Специалисты МФЦ разъяснили порядок оформления социальных выплат, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также рассказали о мерах поддержки в сфере образования и трудоустройства. Особое внимание уделили вопросам оформления документов, срокам рассмотрения заявлений и возможностям получения консультаций в дальнейшем. Участники встречи смогли получить персональные рекомендации и записаться на последующее сопровождение.

«Такие встречи позволяют выстроить прямой и доверительный диалог с семьями наших защитников. Мы стремимся не только информировать, но и сопровождать людей, помогая им оперативно решать возникающие вопросы. Очень важно, чтобы каждая мера поддержки была доступна и понятна, а процесс ее получения — максимально простым и прозрачным. Эта работа ведется системно и будет продолжена», — отметила лидер Движения общественной поддержки, член партии «Единая Россия» Ольга Игнатьева.

Подобные мероприятия на регулярной основе проходят в Химках и направлены на повышение информированности граждан о действующих мерах поддержки. Особое внимание уделяется всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их семей, включая развитие механизмов социальной помощи, упрощение административных процедур и обеспечение доступности государственных услуг.



