Встречу с семьями погибших бойцов СВО провели в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 30 июля прошла встреча с семьями погибших бойцов. Матери и жены вспомнили военных, отдавших жизнь при выполнении боевых задач и ради защиты Родины.

Руководитель Ассоциации Дмитрий Воробьев подчеркнул, что в разговоре женщины поделились ценными воспоминаниями о защитниках, выговорились о наболевшем и нашли поддержку.

«Что мы можем сделать для погибших — мы можем их помнить. В общении людям становится легче: обменялись эмоциями, поддержали друг друга», — сказал Дмитрий Воробьев.

Матери и жены вспомнили, какими были их сыновья и мужья, как и почему они отправились на фронт, рассказали о местах службы, мужественных и героических поступках.

Мама Ольга Калинина поделилась историей своего сына Николая Юрьевича, сержанта, уроженца Солнечногорска. За время службы он пережил 35 прямых попаданий, стал верующим, носил с собой молитвенник. Ровно год назад, 30 июля 2025 года, он погиб. Государство заботится, оказывает материальную, моральную и психологическую поддержку, отметила она.

На встречу пришел директор солнечногорской косметической компании Александр Виноградов. Он вручил женщинам подарки, чтобы скрасить их настроение и выразить благодарность.

«Встреча получилась очень душевной. Она важна не только для матерей и жен погибших ребят, но и для всех нас. Тем, кто оказался в тяжелой ситуации, важно понимать, что они не одиноки в своем горе, что есть люди, которые сопереживают и готовы помочь», — сказал Александр Виноградов.

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска оказывают психологическую и юридическую помощь, содействуют в реабилитации, адаптации, получении льгот, трудоустройстве и обучении. Организация расположена по адресу: улица Красная, дом 22А, первый этаж.