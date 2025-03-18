Встречу с Героем России Романом Черемухиным провели в Доме культуры в Орехово-Зуеве

Роман рассказал ребятам о патриотизме, чувстве долга и о том, что делает человека настоящим героем. Он поделился своим опытом командования батальоном в зоне СВО, а также рассказал о том, как пришел к военной профессии, своих увлечениях боксом и парашютным спортом. Истории офицера вызвали у школьников много вопросов, на которые он с удовольствием ответил.

«Патриотизм не рождается сам по себе. Он воспитывается на примерах мужества и самоотверженности. Встречи с героями — это мощный инструмент патриотического воспитания, который помогает формировать у молодежи правильные ценности.», — отметил отец Героя России Алексея Осокина Николай Осокин.

Фонд «Защитники Отечества» создали по указу президента России. Он направлен на помощь ветеранам СВО и их семьям. Специалисты фонда занимаются реабилитацией, переобучением, юридической поддержкой и другими важными вопросами.