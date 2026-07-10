Встречу по взаимодействию ветеранов СВО и молодежи провели в Реутове

В Реутове на круглом столе «Единство молодежи — путь к успеху и победе», инициированном «Единой Россией», представители молодежных организаций, учреждений культуры, органов власти и общественных объединений обсудили актуальные инициативы. Одним из ключевых предложений стало создание на базе будущего музея специальной военной операции центра взаимодействия участников СВО и молодежи.

С такой инициативой выступила сотрудник городского музея, волонтер культуры Екатерина Нистряну. По ее словам, сегодня реутовская молодежь активно участвует в гуманитарных акциях, помогает бойцам, организует патриотические мероприятия и уроки мужества. Новый центр позволит объединить эту работу на одной площадке, где ветераны смогут передавать молодому поколению свой опыт.

Глава Балашихи Сергей Юров поддержал инициативу.

«Важно, чтобы эта площадка объединила молодежь не только Реутова, но и Балашихи, стала местом обмена опытом, реализации совместных проектов и патриотического воспитания. Уверен, такой центр станет основой для развития молодежного сотрудничества наших городов и сохранения исторической памяти», — отметил Сергей Юров.

Среди других инициатив — включение турнира по мини-футболу «Наследники Победы» в перечень традиционных мероприятий, внедрение интерактивной карты Московской области и формирование базы городских учреждений и предприятий, готовых принимать молодых реутовчан на работу и практику.