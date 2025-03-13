Встреча жителей ЖК «Зеленый город» и управляющей компании прошла в Дмитрове

В мероприятии, организованном «Службой благоустройства „Габовское“», также приняли участие представители администрации округа. Главной темой обсуждения стали актуальные вопросы взаимодействия, в том числе повышение прозрачности коммунальных платежей.

Управляющая компания «Город» предложила варианты изменения формата управления, включая переход к ТСЖ или смену УК. Однако жители решили продолжить сотрудничество с «Городом» при условии выполнения договоренностей.

Основным вопросом встречи стала тарифная политика. Осенью прошлого года жители «Зеленого города» выступили с инициативой пересмотра тарифов на ЖКХ и предложили ввести льготы для многодетных семей и бойцов СВО, а также обеспечить детализацию формирования платежей.

Участники мероприятия договорились, что УК «Город» подготовит детализированную структуру тарифов к следующему собранию, которое планируется провести через неделю. В течение этого времени будет разработана «дорожная карта» для укрепления взаимодействия между жителями и управляющей компанией.

Также на встрече рассмотрели проекты обустройства площадки для сбора ТКО и передачи внутридворовых электросетей в ведение компании «Россети».