Встреча жен и детей бойцов СВО прошла в школе Наро-Фоминска

В школе № 9 имени дважды Героя Советского Союза В. В. Лебедева 3 марта состоялось мероприятие «Классная встреча. Женские сердца», посвященное памяти погибших бойцов. Участниками стали родные героев, представители администрации, активисты «Движения Первых» и волонтеры.

Одной из участниц встречи стала Наталья Иванова, руководитель объединения «Сети для СВОих Нара». Ее муж с первых дней находится на передовой. Сама Наталья организовала плетение маскировочных сетей и сбор гуманитарной помощи, объединив вокруг себя неравнодушных людей.

Кадеты-семиклассники передали в школьный музей военную диораму — результат исследовательской работы «Герои нашего времени». Также школьники подготовили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов «за ленточкой». Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.