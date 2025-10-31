Встреча жен бойцов СВО с главой Комитета семей воинов Отечества прошла в Воскресенске

В Воскресенске состоялась встреча с руководителем областного Комитета семей воинов Отечества Мариной Мигуновой. Комитет, созданный в 2022 году по инициативе матерей участников СВО и при поддержке президента РФ Владимира Путина, ведет многоплановую работу.

Его главная задача — всесторонняя помощь семьям защитников Отечества: правовая и психологическая поддержка, патриотические проекты, гуманитарная помощь фронту и приграничным территориям.

«Вместе с моим заместителем Ольгой Коротеевой, руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олегом Стегурой, представителями воскресенского духовенства, депутатского корпуса, коллегами из Центра поддержки участников СВО и Боевого братства, а самое главное — с семьями наших героев, защищающих сегодня нашу Родину в зоне СВО, обсудили ключевые вопросы поддержки военнослужащих и их близких», — подчеркнул глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.