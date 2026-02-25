Встреча «Защитников Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО прошла в Химках

В годовщину начала специальной военной операции глава Химок Инна Федотова встретилась с представителями фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. На встрече также представили фотовыставку «Семья Героя» с портретами жен, матерей и детей бойцов.

Экспозицию создали в Комитете семей воинов Отечества городского округа Химки. Автор снимков Карина Лактина запечатлела 43 портрета семей химчан-участников специальной военной операции. Увидеть выставку можно в выставочном комплексе «Артишок».

«Такие теплые, неформальные встречи очень важны. За чашкой чая, в доверительной обстановке, мы можем не просто обсудить рабочие вопросы, но и услышать друг друга, понять, чем живут семьи наших защитников», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила: «Через искусство фотографии мы сохраняем образы нашего времени, запечатлеваем силу духа и красоту жен, матерей, детей героев. Каждый портрет — это отдельная история любви, веры и надежды».

Фонд «Защитники Отечества» помогает военнослужащим и их семьям по принципу «одного окна». Специалисты МФЦ, соцфонда, медико-социальной экспертизы, юристы и психологи консультируют обратившихся. За каждой семьей закреплен социальный координатор, сопровождающий в решении вопросов. На сегодняшний день в Химках решили уже более 1000 обращений.