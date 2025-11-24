Встреча ветеранов СВО со школьниками прошла в Богородском округе

Особенный урок в формате «Разговор о важном» прошел для учащихся Центра образования № 12. На мероприятие были приглашены руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов и участник спецоперации с позывным Хогенц.

Ветераны СВО поделились своими историями, опытом и уроками, которые извлекли из службы. Важной частью визита стал разговор о значимости патриотизма и событий, связанных со специальной военной операцией, о значении взаимопомощи и единства. Гости рассказали о мотивах, побудивших их встать на защиту Родины.

Такой формат уроков дает возможность школьникам задавать вопросы непосредственным участникам современных, исторических событий, получать исчерпывающие ответы и находить вдохновение в примерах мужества и стойкости.

Такие встречи помогают создать диалог между поколениями, укрепляют связь между молодежью и ветеранами. Это способствует передаче ценностей и исторического опыта.