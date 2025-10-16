Встреча ветеранов СВО с администрацией прошла в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел очередную встречу с представителями местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Эти ежемесячные мероприятия уже стали доброй традицией, позволяющей поддерживать открытый диалог и оперативно решать насущные вопросы.

Встреча прошла в теплой, неформальной обстановке за чашкой чая. Одной из главных тем обсуждения стало открытие Аллей Героев в Павловском Посаде и Электрогорске. Эти мемориальные объекты были названы общей памятью и символом благодарности тем, кто защищает Родину.

Участники беседы также уделили внимание вопросу адаптации бойцов СВО в мирной жизни. Обсуждались действующие и планируемые программы реабилитации, перспективы трудоустройства и механизмы поддержки семей военнослужащих.

Действующие участники СВО, находящиеся в отпуске и посетившие мероприятие, смогли получить ответы на все волнующие их вопросы и обсудить моменты, требующие оперативного решения со стороны администрации округа.

Денис Семенов отметил, что подобные встречи не являются формальностью, а предоставляют возможность быть рядом с настоящими героями, ощущать пульс их жизни и принимать все возможные меры для их всесторонней поддержки. Он поблагодарил участников СВО за службу и заверил в постоянной готовности администрации к сотрудничеству и помощи.