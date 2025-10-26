Встреча ветеранов Ассоциации участников СВО и благочиния прошла в Чехове

В Вознесенской Давидовой пустыни состоялась встреча ветеранов Ассоциации участников специальной военной операции и представителей Чеховского благочиния. Мероприятие началось с молебна по погибшим бойцам.

Игумен Сергий (Куксов), благочинный Чеховского церковного округа, отметил важность такого единства между священством и воинством. «Мы собрались для того, чтобы помолиться и почтить наших ветеранов СВО. Они должны чувствовать поддержку и любовь тех, кого они защищали,» — сказал он.

Это мероприятие прошло спустя 105 дней после предыдущей встречи, на которой был избран новый председатель Ассоциации ветеранов СВО и обсуждены меры поддержки военнослужащих. Ветеран СВО Артем Чурилов выразил благодарность отцу Сергию за теплый прием и поддержку, которую он оказывает ветеранам.