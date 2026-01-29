Встреча ветерана СВО со школьниками прошла в Лобне

Семиклассники школы № 2 пообщались с командиром мотострелковой роты Александром Бронниковым. Он поделился с ребятами историями с передовой и рассказал о буднях солдата.

Встреча состоялась 28 января в рамках патриотического воспитания. Учащиеся седьмых классов узнали о реальных событиях из первых уст, познакомились с порядком повседневной жизни солдата, историями спасения раненых бойцов, задали вопросы и посмотрели фотографии.

В образовательном учреждении отметили, что встреча призвана помочь школьникам лучше понять значимость героизма и мужества защитников Родины, воспитывать уважение к людям, служащим Отечеству. Они добавили, что такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи и укреплению духовных ценностей.

Александр Бронников участвовал в специальной военной операции с 2022 года в должности командира роты, где получил тяжелое ранение. В настоящее время он возглавляет лобненское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции.