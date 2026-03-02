Встреча ветерана СВО со школьниками и депутатами прошла в Апрелевке

В преддверии Дня защитника Отечества школьники Апрелевки получили уникальную возможность прикоснуться к живой истории. 27 февраля в гости к ветерану специальной военной операции Владиславу Диденко пришли учащиеся и представители местной администрации. Для ребят это была встреча не с абстрактным героем из учебника, а с человеком, чья судьба сама стала примером беззаветного мужества и верности долгу.

Владислав, ушедший добровольцем на фронт в 56 лет, рассказал гостям о своем боевом пути. Взяв позывной «Апрель» в честь родного города, он освоил танк Т-80 и сражался на Авдеевском направлении. Особое впечатление на школьников произвел рассказ о трагическом дне 7 июня 2023 года, когда его танк был подбит и загорелся. Выбравшись из машины и узнав, что экипаж остался внутри, Владислав, не раздумывая, вернулся в пекло. Под непрекращающимся обстрелом, получив тяжелейшие ожоги, он сумел вытащить командира и вынести его в укрытие. Двое его боевых товарищей, к сожалению, погибли и были награждены орденами Мужества посмертно.

Школьники слушали ветерана, затаив дыхание. Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере: Владислав говорил просто и открыто о вещах, которые нельзя прочитать в книгах, — о цене товарищества, о выборе, который делает человека настоящим, и о том, что в решающий момент он поступил бы так же снова. Для подрастающего поколения этот разговор стал не просто уроком истории, а настоящим уроком жизни, показавшим, что истинная сила духа живет в самых обычных людях, готовых на необычайные поступки.