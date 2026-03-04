Сегодня 09:51 Встреча ветерана СВО с молодежью прошла в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Спецоперация

Ветераны

Молодежь

Чехов

Участник специальной военной операции Максим Бахарев из Троицка 3 марта посетил Вознесенскую Давидову пустынь. Он встретился с молодежью Чехова и рассказал о задачах специальной военной операции и своих боевых подвигах.

Капитан Максим Бахарев родился и проживает в городе Троицк. За его плечами — титул трехкратного чемпиона по карате и членство в Союзе писателей. До мобилизации он успел издать восемь книг, еще три рукописи родились уже в окопах. Осенью 2022 года отправился защищать рубежи Отечества, служил на Луганском и Харьковском направлениях. При выполнении боевой задачи, спасая товарищей, Бахарев получил серьезное ранение — потерял руки и ноги. Но военнослужащий не утратил желание жить. Огромную роль в этом сыграли не только характер, но и поддержка семьи. Сегодня Максим Бахарев преподает в университете, продолжает писать и полон решимости вернуться в спорт. За проявленные качества получил звание Героя России, награжден медалью «Золотая звезда» и орденом Дмитрия Донского первой степени.

Максим Бахарев посоветовал молодым людям думать в первую очередь о том, что свою жизнь нужно строить самим. «Никто за вас не сделает вашу жизнь. Только вы ее сделаете. Счастье, безопасность и свобода вашей семьи, вашей Родины, вашей страны на самом деле зависит от вас. Каждый из вас — это часть России, это сама Россия», — сказал ветеран СВО.

По традиции в монастыре почтили память героев, отдавших жизнь за Родину. К подножию мемориала «Бойцам спецназа — солдатам России» возложили цветы, а в храме прошла служба.