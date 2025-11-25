Встреча в рамках проекта «Герои нашего двора» прошла в Раменском

Социально-патриотический проект «Герои нашего двора» провели в дворце культуры «Победа». В этот раз гостями стали: создатель фотопроекта «Территории» Роман Адлер; начальник отдела военных корреспондентов, участник специальной военной операции Роман Бирюлин, а также корреспондент Раменского медиацентра и фронтовой волонтер Ольга Неаполитанская.

Спикеры делились со школьникам из Удельнинской гимназии и Быковской школы № 15 секретами профессии и отвечали на многочисленные вопросы.

«Поддерживаю инициативу сотрудников ДК „Победа“ в реализации проекта „Герои нашего двора“. Он направлен на формирование патриотических ценностей и гражданской ответственности у подрастающего поколения, воспитывает глубокое уважение к историческому наследию и культурным традициям нашей страны, что, на мой взгляд, необходимо и очень важно», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ольга Неаполитанская также отметила, что было приятно наблюдать за ребятами, за их искренней заинтересованностью. На память о встрече журналистка подарила учащимся свою книгу «Наши: Боевое братство», рассказывающую о жителях Раменского округа, ветеранах боевых действий.