Встреча в честь Дня основания госпиталя имени Николая Бурденко прошла в Балашихе
В Доме культуры «Кучино» городского округа Балашиха состоялось патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное Дню основания Главного военного клинического госпиталя имени Николая Бурденко. Встреча собрала представителей разных поколений: генерального директора ООО «Современные Решения» Алексея Помылева, работников культуры, волонтеров, членов трудовых династий и жителей города.
Режиссер Дома культуры «Кучино» Алла Высочина рассказала об истории госпиталя имени Николая Бурденко, который стал символом стойкости и прогресса. Основанный для лечения военнослужащих, он превратился в ведущий центр медицинских исследований и подготовки специалистов. Здесь работали выдающиеся врачи, такие как Николай Пирогов, Сергей Боткин и Николай Склифосовский, чьи достижения определили развитие отечественной медицины.
Особое внимание на мероприятии уделили волонтерской деятельности. Гости узнали о сборе и отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, что стало важной частью патриотической работы в регионе. Также отметили династию Высочиных, чей общий трудовой стаж достиг 73 лет.
В конце мероприятия участникам вручили благодарственные письма, партийные билеты и удостоверения сторонников «Единой России». Такие патриотические встречи, которые проводят в домах культуры, школах и библиотеках Балашихи, сплачивают жителей, помогая чтить историю страны и вместе строить ее будущее.