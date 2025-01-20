Встреча учеников с бойцом СВО прошла в центральной библиотеке в Лобне

Старшеклассники школы № 8 поучаствовали в патриотическом мероприятии в Лобне. Для них организовали встречу с участником спецоперации, старшим лейтенантом Александром Бронниковым.

Мероприятие состоялось в Центральной библиотеке Лобни. Участники поговорили о важности патриотического воспитания, ценности Родины и о том, как сохранять моральный дух в сложные времена.

Школьники активно задавали вопросы не только о теме встречи, но и о личных воспоминаниях Александра. Также им показали уникальные видеоролики и фотографии будней солдат СВО и их быта.

«Встреча стала не просто интересным событием, но и важным уроком, который вдохновил ребят задуматься о своем будущем и значимости личного вклада в благополучие Родины. Проводить такие патриотические мероприятия важно регулярно», — отметили организаторы встречи.