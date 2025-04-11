Встреча участников СВО с военным психологом впервые прошла в Солнечногорске

Первая групповая терапевтическая встреча с военным психологом и реабилитологом с 40-летним опытом работы Дмитрием Павленко прошла в Едином центре поддержки участников СВО в Солнечногорске. Мероприятие посетили участники спецоперации, а также члены их семей.

Встреча продолжалась несколько часов и была посвящена особенностям военных травм и процессу реабилитации. Участники получили возможность задать вопросы и обсудить свои проблемы. Такие сеансы помогают бойцам адаптироваться к мирной жизни, выразить свои переживания и проработать психологические травмы.

«Мы не можем найти ответы на все вопросы, но мы можем общаться, взаимодействовать, и именно это мы и будем делать, чтобы люди понимали: мы вместе, мы всегда протянем руку помощи, наш Центр всегда открыт для тех, кому нужна поддержка. Пока мы едины, мы непобедимы, именно поэтому мы вместе, именно поэтому мы победим», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Групповые и индивидуальные встречи проводит военный психолог Дмитрий Павленко, руководитель Автономной некоммерческой организации «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество». Сам переживший травматический опыт — в 19 лет он потерял руки и ноги из-за военной травмы, — он хорошо понимает, через что проходят бойцы.

«Мы даем людям возможность понять, что с ними произошло, почему они изменились на войне и что нужно сделать сегодня, чтобы вернуться к нормальной мирной жизни. Это определенные психологические процессы. У нас в этом большой опыт, и мы приходим с этим поделиться», — рассказал Дмитрий Павленко.

Частота встреч будет определяться запросами и потребностями бойцов, а также их родственников. Записаться на групповые занятия или индивидуальные консультации психолога можно в Едином центре поддержки участников СВО, который находится по адресу: торговый центр «Солнечный», улица Красная, дом № 22А, первый этаж.

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