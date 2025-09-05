Встреча участников СВО с молодежью прошла в Солнечногорске

В Центре Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске состоялся патриотический диалог «Наставник Z». Встречу приурочили к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и годовщине трагедии в Беслане.

В разговоре участвовали школьники, юнармейцы, активисты «Движения первых», молодогвардейцы и «Волонтеры Подмосковья». Взрослые вместе с подростками обсудили значимость Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, поговорили о хронике военных дней, отметили важность увековечивания памяти подвигов советского и российского народа, подчеркнули историческую роль специальной военной операции в борьбе с международным терроризмом, а также напомнили о трагических последствиях террористических актов.

«В эти дни, когда мы вспоминаем трагедию Беслана, такой честный, открытый диалог показывает нашу решимость противостоять любым угрозам. Наш народ всегда был силен духом и единством. И сегодня с мужеством и отвагой наши бойцы вновь стоят на защите Родины, мирных жителей, нашей исторической правды», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

К встрече ребята подготовили около 100 голубей — символов мира. Часть поделок украсила Центр Ассоциации ветеранов СВО.

«Этим мы хотели выразить поддержку бойцов специальной военной операции, любовь к Родине, стремление к миру, дружбе, взаимоуважению», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова.

Молодежи напомнили о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться на провокации злоумышленников. Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений».