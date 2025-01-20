Встреча участников проекта психологической помощи бойцам СВО прошла в Орехово-Зуеве

В городском округе Орехово-Зуево состоялась встреча в рамках проекта «Эмоциональное равновесие», который стартовал 16 декабря. Участники мероприятия обсудили тему психологической поддержки военнослужащих СВО и членов их семей, делились историями и переживаниями, получали рекомендации психологов.

Комитет семей воинов Отечества Московской области основал проект «Эмоциональное равновесие». Благодаря этой программе практикующие психологи научат участников специальной военной операции и их близких преодолевать стресс, тревогу и панические атаки, управлять эмоциональным состоянием.

«Когда обратившийся может раскрыть все свои тревоги, психолог это принимает, обрабатывает информацию и далее продолжает шаг за шагом помогать людям выходить из трудной ситуации. Это очень важно. Важно быть рядом именно сейчас», — поделилась психолог проекта, руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова.

Проект начал работу 16 декабря, он рассчитан на полгода. Психологи будут проводить бесплатные сессии и семинары в формате живых встреч, а также дистанционно. Ближайшие мероприятия проекта пройдут в Раменском и Егорьевске. Записаться на них можно на сайте Комитета семей воинов Отечества Московской области.

«Я считаю, что у нас очень хорошая молодежь. Хотя некоторые считают, что молодежь у нас сейчас испорчена, нет. Они вот действительно герои — это гены русские. Важно, что мальчишки не бросили, не спрятались, не сбежали. Они с нами, мы им помогаем, 24 часа в сутки мы на связи», — отметила психолог проекта, ветеран боевых действий, ветеран военной службы Галина Нехорошкина.