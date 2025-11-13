Встреча участников проекта «Наставник Z» со студентами прошла в Домодедове

В Домодедово прошла первая встреча в рамках пилотного проекта «Наставник Z», организованного общественной организацией «Молодая Гвардия» при поддержке партии «Единая Россия» и Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Проект направлен на вовлечение ветеранов специальной военной операции в патриотическое воспитание подростков и молодежи.

Первыми участниками программы стали студенты Российского нового университета. Представители Домодедовского отделения ветеранов СВО Сергей Рябов и Александр Гаджиев провели практические занятия, где рассказали о тактической медицине, правилах оказания первой помощи, начальной военной подготовке и действиях в нештатных ситуациях.

«Это пилотный проект, где мы подросткам рассказываем, как себя вести при ранении, как правильно оказывать первую помощь, как действовать при атаке дронов, — все то, что должен знать современный гражданин», — отметил наставник проекта Александр Гаджиев.

Руководитель Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов подчеркнул важность прямого общения с молодежью.

«Я стараюсь говорить с ребятами как с друзьями — через реальные истории и примеры. Это живой диалог, который помогает подросткам понять, что служение Родине начинается с простых, но важных человеческих качеств — мужества, взаимовыручки и ответственности».