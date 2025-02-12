Встреча участников клуба добровольцев «Неравнодушные» прошла в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф городского округа Воскресенск прошла очередная встреча участников клуба «Неравнодушные». Активные горожане собирают для бойцов СВО и жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь.

Руководит клубом «Неравнодушные» Елена Шведкова. Добровольцы собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, Луганска, Курской, Белгородской областей. Помимо этого, они готовят для бойцов, находящихся на передовой и в госпиталях, комплекты сухого душа и шьют наволочки.

Представитель Уполномоченного по правам человека в городском округе Воскресенск Марина Николаева, а также члены воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Ивана Лажечникова Вера Полякова и Елена Хмырова оказывают постоянную помощь клубу добровольцев.

Заместителя директора Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа „Горизонт“» Ларису Лысову за активную волонтерскую деятельность наградили грамотой Московского областного отделения «Боевое Братство». Ее вручила председатель местного отделения организации Наталья Ахметова. Галину Тимофееву, которая предоставила ткань для подушек, удостоили особой благодарности.