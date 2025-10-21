Встреча участников Ассоциации ветеранов СВО с молодежью прошла в Котельниках

В воскресной школе при храме Казанской иконы Божией Матери в городе Котельники прошла встреча учащихся с представителями Ассоциации ветеранов СВО. Ветераны, прошедшие через непростые испытания, поделились с подростками мыслями о долге, мужестве и любви к Родине.

В ходе живого разговора ребята услышали из первых уст о моральных ценностях и внутренней стойкости, которые помогают выдерживать трудности.

Отдельное внимание в беседе уделили духовному воспитанию. Участники отметили, что помимо силовых аспектов защиты Отечества важна и вера, способная служить опорой в экстремальных обстоятельствах. Как сказали ветераны, испытания закаляют характер, но именно вера спасает и помогает сохранить человечность.