Встреча участника СВО со школьниками прошла в Богородском округе

В Буньковском доме культуры прошла встреча с участником специальной военной операции, известным под позывным «Старый». На мероприятии, которое длилось более двух часов, школьники и герой обсуждали важные темы, создавая атмосферу искренности и доверия. Интерес к опыту и рассказам гостя захватил ребят, которые не хотели завершать беседу.

Россия славится героями, готовыми защищать свою страну. Николай стал одним из них, отправившись на фронт, когда началась специальная военная операция. В ходе общения участники задавали вопросы о том, как проходят современные бои, методы борьбы с дронами и условия жизни солдат на передовой. Боец делился своими впечатлениями о важности дружбы и сплоченности среди военнослужащих.

Он акцентировал внимание на том, что движет бойцами — это любовь к родине и защита близких. Николай подчеркнул, что поддержка семьи и вера в победу помогают справляться с трудностями. В завершение встречи он призвал ребят стремиться к знаниям, любить свою страну и помнить о тех, кто защищает ее.