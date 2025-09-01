Встреча священника с родными бойцов СВО прошла в Серафимовском храме в Лобне

«Православную гостиную» организовали для духовной и психологической поддержки матерей и жен участников специальной военной операции. Священник отец Иоанн (Мельник) встретился с женщинами в храме священномученика Серафима (Чичагова).

Участники помолились о здравии защитников Отечества, после чего состоялась панихида по погибшим героям. Кроме того, за чашкой чая матери и супруги бойцов СВО смогли обсудить с отцом Иоанном волнующие их вопросы и получить духовный совет и поддержку.

В Лобне налажена системная работа по всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их семей. Глава города Анна Кротова регулярно встречается с родственниками военнослужащих и отслеживает поступающие просьбы, чтобы ни одна из них не осталась без внимания.

Ранее в муниципалитете прошла очередная акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО.