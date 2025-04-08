Встреча студентов с руководителем Ассоциации ветеранов СВО прошла в Балашихе

Урок мужества провели в Балашихе для студентов колледжа «Энергия», проходящих практику на предприятии «Рубин». В мероприятии поучаствовал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Виталий Белый.

Студенты активно интересовались жизненным путем Виталия Белого, который имеет значительный опыт службы в подразделениях специального назначения воздушно-десантных войск и других силовых ведомств, а также является участником специальной военной операции. В своем выступлении он акцентировал внимание на таких важнейших понятиях, как честь и долг.

«Я призвал ребят, особенно молодую часть аудитории, расти и воспитывать себя настоящими мужчинами, а в будущем — и своих детей — патриотами и защитниками Родины. Цель моего выступления заключалась не в агитации за военную службу, а в том, чтобы молодые люди вели себя достойно в любых обстоятельствах», — отметил Виталий Белый.

Подобные мероприятия в Балашихе проводятся регулярно, с целью формирования у молодого поколения активной гражданской позиции и воспитания патриотизма. Такие встречи помогают укрепить связь между молодежью и ветеранами, а также передать важные жизненные уроки.