Встреча студентов с бойцом СВО прошла в Ногинске

11 февраля для студентов Ногинского колледжа была организована встреча с участником специальной военной операции Долгошея Владиславом. Для многих это был первый опыт общения с человеком, который лично прошел через боевые действия.

Его рассказ о службе, мужестве и стойкости произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Ребята активно задавали вопросы обо всем: от бытовых деталей службы до моральных и психологических аспектов нахождения в эпицентре событий, от воспоминаний о мирной жизни до мыслей о будущем страны. Владислав Русланович отвечал открыто, без прикрас. Получился живой диалог. Говорили о чувстве плеча боевого товарища, о долге, о важности осознания того, что дома тебя ждут. Именно эта простота и честность в общении зацепили студентов больше всего.

Как признались сами студенты, такое откровенное и эмоциональное общение дало им возможность узнать о реальной жизни на передовой, а еще помогло понять и осознать настоящие ценности. Ребята не хотели отпускать гостя. После завершения официальной части общение с бойцом продолжилось уже в неформальной обстановке. Получилась не просто встреча, а глубокое погружение в реальность тех, кто сегодня защищает наше Отечество.

«Такие встречи помогают многое понять. Скажем честно, сегодня у многих из нас произошла переоценка жизненных ценностей, появилось чувство личной ответственности за свою семью, народ, Родину. Мы должны знать и понимать события, происходящие в нашей стране и на ее границах. Не просто быть проинформированы, но и эмоционально относиться к тому, что происходит» — такого было общее мнение студентов после завершения мероприятия.