Встреча студентов Губернского колледжа с бойцом СВО прошла в Серпухове

В мероприятии приняли участие первокурсники, которые обучаются специальности «Поварское и кондитерское дело». Пообщаться с ребятами пришел участник СВО Евгений с позывным Кулинар.

Военнослужащий отправился в зону проведения СВО в 2022 году в рамках мобилизации. Сначала служил стрелком-зенитчиком, затем получил должность водителя-повара. Он готовит и доставляет продукты питания, а также боеприпасы бойцам на передовую. Иногда Евгению приходится готовить горячие блюда прямо на месте, используя полевую кухню.

У Кулинара нет поварского образования — до спецоперации он работал контролером-кассиром ЦППК. Однако в свои блюда Евгений вкладывает частичку души. Боевые товарищи особенно любят борщ и солянку в его исполнении.

Сейчас военнослужащий находится в незапланированном отпуске, но уже в ближайшее время вернется на фронт. Евгений рассказал будущим поварам о тонкостях профессии, быте участников СВО и своей жизни. Студенты задали ему много вопросов и получили ценные советы, которые помогут им в будущем.

В завершение встречи бойца угостили вкусными пирогами, приготовленными ребятами. А Евгений поздравил с днем рождения одного из студентов и подарил ему свой шеврон с гербом Серпухова.