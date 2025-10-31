Встреча специалистов налоговой службы с семьями бойцов СВО прошла в Серпухове

Начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ФНС России № 11 Татьяна Алексеева и замначальника отдела камеральных проверок Светлана Лебедева 30 октября встретились с семьями военнослужащих. Участники встречи задавали вопросы о льготах для участников специальной военной операции и их семей, а также о социальных и имущественных налоговых выплатах.
В мероприятии приняли участие 10 человек, среди которых были мамы, бабушки и жены бойцов.
«Наша главная задача — это быть опорой для тех, кто защищает Родину. Поддержка и социальная защита близких защитников — это не просто слова, а наша обязанность», — отметил депутат окружного Совета Вячеслав Орехов.
Участницы оставили положительные отзывы о мероприятии, выразив благодарность за предоставленную информацию и поддержку. Подобные встречи будут продолжены.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте