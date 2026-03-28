Встреча сотрудников МФЦ с участниками СВО прошла в Химках

На ней подробно разобрали вопросы социальных гарантий, льгот и видов помощи, предусмотренных государством. В Подмосковье для участников специальной военной операции и их родных предусмотрено более 30 региональных мер поддержки.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что поддержка военнослужащих и их семей — это не разовая помощь, а системная работа. По ее словам, задача — быть рядом, помогать разобраться в мерах поддержки и сопровождать людей на всех этапах получения необходимых услуг.

Особое внимание уделили разбору индивидуальных ситуаций. Каждый участник мог задать вопрос и получить консультацию с учетом личных обстоятельств.

Депутат Химок Юлия Ишкова подчеркнула, что такие встречи позволяют не только информировать, но и выстраивать прямой диалог с людьми.

Такой формат, по словам организаторов, делает помощь более доступной, адресной и эффективной.