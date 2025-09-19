Встреча школьников с Героем России Максимом Шоломовым прошла в Орехово-Зуеве

Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия». Зал ДК на площади Пушкина был переполнен.

Герой России Максим Шоломов вместе со своим взводом неделю держал важную точку под Луганском. Отдать перекресток между пунктами Новый Мир и Ольговка означало потерять всех, сдать позиции и попасть в окружение.

30 сентября 2023 года капитан Шоломов потерял левую руку, но продолжил командовать операцией. При эвакуации боевая машина пехоты была подбита украинской противотанковой ракетой. Боец потерял вторую руку, чудом выжил, но сумел спасти товарища.

Максим Шоломов перенес 10 операций, период восстановления продолжался девять месяцев. Сейчас ветеран СВО воспитывает подрастающее поколение и проводит встречи с молодежью. О своем подвиге отзывается скромно, говорит, что его медаль «Золотая Звезда» — заслуга каждого русского солдата, который не струсил, не остановился, не отступил.

Глава совета депутатов Орехово-Зуевского округа Александр Бабаев отметил важность таких встреч. «Ребята буквально „впитывали“ каждое слово. Уверен, что такую же встречу можно провести в еще более просторном Зимнем театре, и на нее обязательно соберется большая аудитория», — сказал он.