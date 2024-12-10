Встреча школьников с фронтовыми волонтерами прошла в Раменском

Представители «Движения Первых» в Раменском организовали встречу школьников с фронтовыми волонтерами. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Классная встреча».

На встречу с ребятами приехал председатель штаба Захара Прилепина Михаил Лубошников. Вместе с ним мероприятие посетили ветераны боевых действий, участники специальной военной операции. Школьникам рассказали о разных видах волонтерской деятельности: помощь пожилым людям по соседству, доставка гуманитарной помощи и другие.

«Каждый из присутствующих вносит огромный вклад в общее дело и отвечает за конкретную часть задач», — подчеркнул Михаил Лубошников.

Спикеры привезли с собой военное снаряжение, чтобы показать ребятам. Дети смогли детально рассмотреть боевую экипировку и примерить ее на себя.

«Нужно из ребят делать будущих патриотов, чтобы они любили свою Родину, Россию, чтобы они уважали и почитали наше православие, чтобы они чтили нашу историю. Мы сегодня собрались в гимназии для того, чтобы донести, что такое патриотизм, воспитание и волонтерство», — поделился участник специальной военной операции Александр.

Также гостем мероприятия стал настоятель Казанского храма в Раменском Андрей Козорезов. С начала специальной военной операции он помогает бойцам на фронте.

«Самое главное, конечно, это их поддержка. Письма, рисунки, добрые слова от них — это самая большая и великая помощь», — рассказал протоиерей Андрей Козорезов.

Отметим, что школьники из Раменского вносят весомый вклад в поддержку бойцов специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают гуманитарную помощь. Вместе с посылками ребята отправляют военнослужащим трогательные письма и рисунки.

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