Встреча школьников с детским писателем и волонтером СВО прошла в Ногинске

Традиционные встречи школьников с интересными людьми возобновили в новом учебном году в Богородском округе. Александра Мазуркевич, детский писатель, член областной организации Союза писателей России, частый гость в образовательных учреждениях города, вновь посетила городскую библиотеку в микрорайоне Заречье города Ногинск.

На этот раз встреча прошла с учащимися младших классов Центра образования № 2, на которую также был приглашен волонтер СВО Дмитрий Качарава.

Ребята с неподдельным интересом слушали рассказы о наших бойцах, их мужестве, стойкости и героизме. Они узнали много нового, погрузившись в мир военных терминов, таких как «артподготовка», «лесополоса», «тепловизор» и «лисья нора». Узнали, что из себя представляет дрон «Баба-яга» и что такое «зеленка».

Дмитрий Карачава рассказал о том, как устроен блиндаж, и в чем заключается волонтерская помощь. Время пролетело незаметно, на память у детей остались яркие и незабываемые впечатления от этой встречи.