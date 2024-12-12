Встреча школьников с бойцом СВО прошла в Воскресенске

Патриотический час ко Дню Героев Отечества провели для школьников в Воскресенске. В ней поучаствовали десятиклассники образовательного учреждения «Горизонт».

Мероприятие провели в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Перед ребятами выступила заведующая отделом краеведения Елена Юрова.

Школьники узнали о традициях празднования Дня Героев Отечества в России и посмотрели тематический документальный фильм.

Также перед детьми выступил участник спецоперации, кавалер ордена Мужества, лейтенант Захар Кондыбко. Он рассказал о своей службе и ранении.

Со старшеклассниками пообщался и редактор информационных программ кабельного телевидения Воскресенска, лауреат губернаторской премии «Мы вместе» Денис Снетков. Он поделился историями о своих поездках в зону боевых действий. Кроме того, участники мероприятия посетили экскурсию по залу Героев.