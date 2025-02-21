Встреча школьников с бойцами СВО ко Дню защитника Отечества прошла в Серпухове

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась особенная встреча, объединившая поколения. В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, встретились с воспитанниками центра «Маргеловец», юнармейцами, молодогвардейцами и даже дошкольниками.

Герои поделились с ребятами историями о своих фронтовых буднях, рассказали о службе и ответили на множество вопросов, включая самые любопытные. Это искреннее общение стало настоящим мостом между поколениями, где дети смогли услышать живые примеры мужества, силы духа и самоотверженности.

Участники встречи поздравили военнослужащих с наступающим праздником, вручили им подарки и пожелали скорейшего возвращения домой с победой. День защитника Отечества — это праздник настоящих Героев, и участники встречи стали ярким примером этого высокого звания.

Подобные мероприятия играют важную роль в воспитании патриотизма у молодежи, укрепляя связь между поколениями и уважение к тем, кто стоит на страже нашей Родины.