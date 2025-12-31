Встреча семей бойцов СВО прошла в Спасо-Бородинском монастыре Можайского округа

В предновогодние дни, когда особенно важны тепло и поддержка, в священных стенах Спасо-Бородинского женского монастыря прошла особая, завершающая год встреча в рамках проекта православные гостиные «Теплые вечера». Она состоялась 29 декабря. Участниками стали близкие наших защитников — семьи участников специальной военной операции.

Встреча началась с соборной молитвы на Божественной литургии, где все собравшиеся помолились о здравии ныне живущих и об упокоении усопших воинов.

После службы, в уютной монастырской трапезной, за чашкой чая продолжился этот теплый вечер. Звучали разговоры, песни и слова благодарности. Такие моменты единения, спокойствия и простого человеческого общения бесценны.

Мероприятие посетили представители власти и духовенства. Лично выразить поддержку и поблагодарить близких участников спецоперации за их стойкость пришли заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова, председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» в Можайске Галина Аксенова, депутаты Мособлдумы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, благочинный Можайских церквей священник Иоанн Лобода, настоятельница монастыря игуменья Серафима и настоятель Лужецкого монастыря священник Давид.

Уже традиционно вела этот душевный вечер депутат Совета депутатов Можайского округа и руководитель местного отделения Союза женщин России Елена Прокутина.