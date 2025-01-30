Встреча с ветераном СВО прошла в лицее № 7 в Солнечногорске
Волонтеры молодежного центра «Возрождение» и активисты «Молодой гвардии единой России» организовали урок мужества для учащихся лицея № 7. Перед школьниками выступил ветеран специальной военной операции Александр Воронков.
Александр Воронков поделился своим личным опытом, рассказав о том, как, не раздумывая, пришел в военкомат сразу после начала специальной военной операции, несмотря на то что в тот момент добровольцев не принимали. Он самостоятельно собрал необходимые вещи и отправился на Мариупольское направление, где оказался на передовой. Мужчина принимал участие в освобождении Мариуполя, а также боях на направлении Сватово-Кременное.
«Этот урок мужества стал не только образовательной, но и вдохновляющей встречей, способствующей формированию патриотических ценностей среди молодежи. Такие мероприятия помогают подрастающему поколению понять важность служения своей стране», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.
После рассказа Александра школьники активно задавали вопросы и проявляли интерес к его боевому опыту. Волонтеры молодежного центра «Возрождение» и активисты «Молодой гвардии единой России» регулярно проводят уроки мужества в школах Солнечногорска.