Встреча с ветеранами ВС и участниками СВО прошла в Одинцовском округе

В культурно-досуговом центре «Максимум» в поселке Новоивановское провели час мужества для местных жителей. Это мероприятие объединило вокруг себя тех, для кого понятия чести, долга и любви к Родине — не просто слова.

На мероприятии собрались артисты культурно-досугового центра, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации и участники боевых действий.

Особым гостем стал участник специальной военной операции, автор проникновенных стихов и песен Юрий Колчак. Он не только поприветствовал зрителей в видеообращении, но и лично прочитал свои произведения. Душевные строки Юрия тронули за живое каждого.

В течение вечера звучали патриотические песни и стихи, а также искренние слова поддержки в адрес защитников. Завершилась встреча общей фотографией на память. Подобные мероприятия регулярно проходят в округе.