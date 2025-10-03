Встреча с участником СВО прошла в Центре поддержки в Серпухове

В Серпухове в Центре поддержки участников СВО и их семей прошла встреча с бойцом Алексеем с позывным «Ворон». Он рассказал про службу и поделился историей любви со своей женой.

Алексей — многодетный отец. На встрече присутствовали жена и старшая дочь. Во время отпуска Алексей встретился с молодежью и воспитанниками школы искусств в Серпухове, а также с волонтерами-медиками. Они передали ему партию гуманитарной помощи — лекарства. Алексей поздравил матерей участников СВО и во время поездки в Мелехово вручил им сладости.

На встречу также пришли руководитель общественной приемной Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, а также директор Центра по профориентации Надежда Еремина.

Отметим, Алексей с 2023 года поддерживает связь с молодежью и Единым центром, вдохновляя участников на патриотизм.