Встреча с участником СВО Никитой Зайцевым и его семьей прошла в Серпухове

В Едином центре поддержки участников СВО и их семей прошла встреча с бойцом специальной военной операции Никитой Зайцевым и его близкими. Защитнику передали гуманитарную помощь, которую он доставит на фронт.

Встречу с Никитой Зайцевым и его родственниками приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Участник спецоперации вырос в многодетной семье. Его брат Кирилл сейчас тоже находится в зоне боевых действий. Вместе с Никитой встречу посетили и члены его семьи: дедушка Михаил и мама Маргарита. Дед привил внукам любовь к спорту, а мама возглавила волонтерскую организацию «Сердце матери», участники которой с первых дней помогают бойцам, находящимся на передовой.

Никита занимается фотографией. Выставку его работ «Границы мира» можно посмотреть в Музейно-выставочном центре. Кирилл, находясь на фронте, пишет стихи. На встрече Никите Зайцеву передали гуманитарный груз для бойцов. Все необходимое для защитников собрали в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Большой вклад внесли и медицинские учреждения Серпухова.

Перед тем, как вернуться на фронт, Никита попросил оказать другу, который получил ранение в зоне специальной военной операции, медицинскую помощь. Депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова взяла этот вопрос на контроль.

«Такие семьи, как у Никиты, — неравнодушные, с активной жизненной позицией, готовые помочь другим несмотря на свои трудности — и есть сила и опора страны. Гордимся», — сказал глава Серпухова Алексей Шимко.