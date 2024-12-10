Встреча с участником СВО и его семьей прошла в администрации Чехова

Глава Чехова Михаил Собакин встретился с военнослужащим Константином и его семьей. В октябре 2022 года житель муниципалитета получил повестку и ушел на службу в зону специальной военной операции.

Боец из Чехова Константин прошел короткие сборы в Нижнем Новгороде, затем его направили на боевое слаживание в Белоруссию. В начале 2023 года защитник уже проходил службу в зоне специальной военной операции. Сегодня Константин — один из бойцов мотострелковых полков Таманской дивизии. Он и другие защитники отстаивают позиции, занятые российскими войсками на Купянском направлении.

Военнослужащий с позывным Чехов приехал в отпуск в связи с ранением. Вместе с ним на встречу с главой муниципалитета Михаилом Собакиным прибыли жена Ирина и дочь Ульяна. Собравшиеся обсудили поддержку защитнику и его семье, которую может оказать администрация Чехова.

«От себя выразил огромную благодарность Константину и всем героям, которые сегодня, находясь на передовой, позволяют нам и нашим детям жить под мирным небом в свободной и независимой стране. Вместе с ними мы верим, что Победа обязательно будет за нами», — подчеркнул глава округа.

Отметим, что ранее Михаил Собакин беседовал с родителями военнослужащего Владислава с позывным Шульц.

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