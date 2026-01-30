Встреча с участниками СВО прошла в Подольске
Председатель совета депутатов Подольска Игорь Науменков встретился с бойцами специальной военной операции. Вопросы, проблемы, наказы обсудили в неформальной обстановке за чашкой чая.
Одним из участников встречи стал Сергей Тараканов. Он ушел на фронт добровольцем, осенью 2023 года получил ранение и был комиссован.
«Семья, конечно, переживала за меня, но поддерживала и поддерживает. Я сделал все правильно», — поделился Сергей Тараканов.
Руслан Ашурбеков на передовую ушел в первый же день начала специальной военной операции. Получив ранение, на фронт больше попасть не смог. Глава округа Григорий Артамонов помог мужчине с трудоустройством на предприятие «Подольский троллейбус».
«Сейчас я тружусь заместителем начальника безопасности в МУП „Подольский троллейбус“. Очень доволен. Спасибо главе, сейчас такое внимание дорогого стоит», — сказал Руслан Ашурбеков.
Поддержка участников СВО и их семей в Подольске не останавливается ни на минуту. Каждый боец знает, что дома его ждут с победой.