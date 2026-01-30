Встреча с участниками СВО прошла в Подольске

Председатель совета депутатов Подольска Игорь Науменков встретился с бойцами специальной военной операции. Вопросы, проблемы, наказы обсудили в неформальной обстановке за чашкой чая.

Одним из участников встречи стал Сергей Тараканов. Он ушел на фронт добровольцем, осенью 2023 года получил ранение и был комиссован.

«Семья, конечно, переживала за меня, но поддерживала и поддерживает. Я сделал все правильно», — поделился Сергей Тараканов.

Руслан Ашурбеков на передовую ушел в первый же день начала специальной военной операции. Получив ранение, на фронт больше попасть не смог. Глава округа Григорий Артамонов помог мужчине с трудоустройством на предприятие «Подольский троллейбус».