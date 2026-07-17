Встреча с участниками СВО и членами их семей прошла в Зарайске

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Зарайске 17 июля состоялась встреча с участниками специальной военной операции и членами их семей. Участникам рассказали о действующих мерах поддержки и оказали консультационную помощь по социальным и юридическим вопросам.

Общественная приемная партии на постоянной основе работает с участниками СВО и их близкими. Здесь помогают с оформлением документов, консультируют по вопросам получения выплат и льгот, а также оказывают содействие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.

«По инициативе „Единой России“ мы регулярно проводим встречи с участниками СВО и их семьями. Нам важно, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну, и их близкие чувствовали поддержку муниципального округа», — сказал депутат муниципального округа Зарайск Иван Марков.

В Московской области для участников специальной военной операции и членов их семей действует более 40 региональных мер социальной поддержки. Среди наиболее востребованных — компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатный проезд по социальной карте, ежегодная выплата на приобретение школьной формы для детей, предоставление путевок в летние лагеря, а также выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Кроме того, жители обращаются за юридической помощью и содействием в оформлении необходимых документов.

«Общественная приемная „Единой России“ — это место, куда могут обратиться участники СВО и их семьи. Здесь внимательно относятся к каждому обращению и стараются помочь в любой ситуации», — отметил участник специальной военной операции Михаил Минаев.

Общественная приемная партии «Единая Россия» в Зарайске находится по адресу: улица Ленинская, дом 46, кабинет 1. Получить консультацию по вопросам социальной поддержки также можно по телефону горячей линии Министерства социального развития Московской области.