Встреча с участниками СВО для школьников прошла в Серпухове

Урок мужества для воспитанников летнего трудового лагеря организовали в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове. На нем поговорили о патриотизме, ситуации на передовой и товариществе.

Со школьниками пообщались заместитель руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО в Серпухове Александр Худобкин и ветеран боевых действий Альберт с позывным «Атюна». Они поделились рассказами о буднях на передовой, поговорили о силе духа и взаимовыручке.

Также ребята передали гуманитарную помощь для военнослужащих. Ее они собрали на свою первую зарплату.

Гуманитарный груз уже передали в Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей. После его доставят на передовую.

Отметим, что юные участники встречи также регулярно плетут маскировочные сети для бойцов спецоперации.