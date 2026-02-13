Встреча с участниками спецоперации прошла в Соборной мечети Орехово-Зуева

В Соборной мечети Орехово-Зуева прошла встреча участников специальной военной операции с представителями мусульманской общины. Мероприятие состоялось 12 февраля и объединило людей разных национальностей вокруг общих ценностей — поддержки защитников Отечества и памяти павших героев.

Как отметили организаторы, когда речь идет о защите Родины, национальность не имеет значения — важна общая цель. Гости пришли, чтобы побыть вместе, поддержать друг друга, почтить память тех, кого нет рядом, и сказать спасибо тем, кто проявил мужество и остался верен долгу.

Для участников встречи со стихотворениями выступили ученики гимназии № 15 Орехово-Зуева. Юные чтецы посвятили строки военнослужащим и их подвигам.

Мусульманская община Орехово-Зуева на протяжении длительного времени активно помогает бойцам: собирает и отправляет гуманитарные грузы на передовую, заботится о семьях мобилизованных и погибших защитников. Эта работа стала неотъемлемой частью жизни общины.

В этом году, объявленном Годом единства народов России, такие встречи обретают особое значение. Они напоминают, что за большими словами стоят живые люди, их судьбы и общая ответственность за будущее страны.