Встреча с семьями участников СВО прошла в центре «Патриот» в Серпухове

В Молодежном центре «Патриот» города Серпухова 28 мая прошла встреча с родственниками участников специальной военной операции. На встрече представители Серпуховской городской прокуратуры, координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» и специалисты профильных ведомств ответили на вопросы близких военнослужащих и оказали им консультационную поддержку.

В центре внимания были темы жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных вопросов, выплаты и льготы для ветеранов, оформление удостоверений ветеранов боевых действий, а также начисление денежных пособий. Все обращения взяты на контроль и находятся в работе.

Подобные встречи помогают оперативно выявлять и решать важные проблемы военнослужащих и их семей, избавляя их от необходимости обращаться в разные организации самостоятельно.