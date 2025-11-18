Встреча с семьями участников СВО прошла в Спасском храме в Лобне
Мероприятие началось с совместного молебна о здравии военнослужащих и панихиды по погибшим воинам. Общение продолжилось в трапезной, где женщины смогли не только поговорить за чашкой чая, но и задать свои вопросы благочинному Лобненского церковного округа Михаилу Трутневу и главе городского округа Анне Кротовой.
Жены и матери бойцов очень нуждаются в поддержке и участии. Их волнует, как пережить утрату, как помочь ребятам справиться с ранениями и где найти силы ждать близких с фронта. Не все ходят в храмы, а на православных гостиных можно поговорить с батюшкой, поделиться своими переживаниями и услышать слова утешения.
В Лобне очень многое делается для семей военнослужащих, — это и помощь в лечении и реабилитации, и решение бытовых вопросов и психологическая поддержка. Православная гостиная — часть этой большой работы, которой в округе уделяют самое серьезное внимание.
«Любая встреча человека с человеком приносит какой-то результат. А когда эти встречи происходят с близкими по духу, по сердцу людьми, это польза как для родных и близких участников СВО, так и для нас, для каждого, кто в этих встречах принимает участие», — отметил благочинный Лобненского церковного округа Михаил Трутнев.
После чаепития для жен и матерей военнослужащих провели экскурсию по храму, в котором в этом году начнется реставрация. Памятник архитектуры федерального значения ждут большие перемены — здесь заменят инженерные коммуникации, укрепят фундамент, обновят фасад, восстановят первоначальную настенную роспись и благоустроят территорию. На время реставрационных работ оборудуют домовой храм, где можно будет не только посетить богослужения, но и обратиться за помощью и советом.