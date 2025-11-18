Встреча с семьями участников СВО прошла в Спасском храме в Лобне

Мероприятие началось с совместного молебна о здравии военнослужащих и панихиды по погибшим воинам. Общение продолжилось в трапезной, где женщины смогли не только поговорить за чашкой чая, но и задать свои вопросы благочинному Лобненского церковного округа Михаилу Трутневу и главе городского округа Анне Кротовой.

Жены и матери бойцов очень нуждаются в поддержке и участии. Их волнует, как пережить утрату, как помочь ребятам справиться с ранениями и где найти силы ждать близких с фронта. Не все ходят в храмы, а на православных гостиных можно поговорить с батюшкой, поделиться своими переживаниями и услышать слова утешения.

В Лобне очень многое делается для семей военнослужащих, — это и помощь в лечении и реабилитации, и решение бытовых вопросов и психологическая поддержка. Православная гостиная — часть этой большой работы, которой в округе уделяют самое серьезное внимание.